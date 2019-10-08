Поліція порадила водіям «перевзути» свої автомобілі



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Патрульні звернули увагу водіїв на безпеку дорожнього руху в осінньо-зимовий період

Правоохоронці нагадали українцям про ефективність зимових шин під час негоди.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі.

«Звертаємо особливу увагу водіїв на безпеку дорожнього руху в осінньо-зимовий період і нагадуємо, що саме час «перевзути» своє авто — змінити літні шини на зимові», — написали правоохоронці.

У повідомленні також довідково зазначається, що завдяки своїй конструкції зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також значно зменшують гальмівний шлях.

«Тому завчасно потурбуйтеся про свій комфорт і безпеку на дорозі», - зазначили у поліції.

«Також у цей період керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у непередбачених ситуаціях. Необхідно обирати безпечну швидкість руху, збільшувати дистанцію з транспортом, що рухається попереду, і відмовитися від небезпечних маневрів», — резюмували у повідомленні.