Прикордонна Сумщина вводить додаткові обмеження через обстріли росіян

Додаткові обмеження стосуються мешканців Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського районів

У Сумській області запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження. Вони будуть діяти до закінчення воєнного стану, йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Додаткові обмеження стосуються мешканців Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського районів. На цій території обмеження передбачають заборону на будь-яке пересування цивільних осіб у смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки 1 км, окрім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону.

Також у межах решти території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) заборонено:

пересування осіб та транспортних засобів (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги);

проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 07:00 год ранку;

здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування;

рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах;

пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів, пересування та перебування яких у лісових масивах та лісосмугах здійснювати після інформування керівників підрозділів охорони державного кордону не пізніше ніж за 2 год до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення).

Крім цього, в межах контрольованих прикордонних районів заборонено ходити на полювання та носити військову форму одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільним населенням.

Напередодні вороги знову обстріляли Сумщину з території РФ.