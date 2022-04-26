  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Прикордонна Сумщина вводить додаткові обмеження через обстріли росіян

    Ворог намагається обстрілювати Сумщину з території РФ&nbsp; - Прикордонна Сумщина вводить додаткові обмеження через обстріли росіян
    Ворог намагається обстрілювати Сумщину з території РФ 
    фото: ДПСУ

    Додаткові обмеження стосуються мешканців Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського районів

    У Сумській області запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження. Вони будуть діяти до закінчення воєнного стану, йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

    Додаткові обмеження стосуються мешканців Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського районів. На цій території обмеження передбачають заборону на будь-яке пересування цивільних осіб у смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки 1 км, окрім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону.

    Також у межах решти території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) заборонено:

    • пересування осіб та транспортних засобів (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги);
    • проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 07:00 год ранку;
    • здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування;
    • рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах;
    • пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів, пересування та перебування яких у лісових масивах та лісосмугах здійснювати після інформування керівників підрозділів охорони державного кордону не пізніше ніж за 2 год до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення).

    Крім цього, в межах контрольованих прикордонних районів заборонено ходити на полювання та носити військову форму одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільним населенням.

    Напередодні вороги знову обстріляли Сумщину з території РФ.

    Теги: прикордонники росія окупанти Держприкордонслужба війна плавання Сумщина рибальство Україна кордон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прикордонна Сумщина вводить додаткові обмеження через обстріли росіян