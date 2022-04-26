Генштаб оновив втрати рашистів за час війни

Генштаб оновив втрати рашистів за час війниграфіка
Окупанти втратили у війні проти України 918 танків
Росія втратила близько 22 100 своїх військових у повномасштабній війні проти України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 22100 (+200),
- танків ‒ 918 (+34) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50) од,
- артилерійських систем – 416 (+5) од,
- РСЗВ / MLRS - 149 (+0) од,
- засоби ППО - 69 (+0) од,
- літаків / aircraft – 184 (+3) од,
- гелікоптерів / helicopters – 154 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1643 (+77) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205 (+4).
- Спеціальна техніка - 31 (+3).
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Дані уточнюються.
Триває 62-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Бої тривають на Слобожанському, Донецькому і Таврійському напрямках.
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