Вороги знову обстріляли Сумщину з території РФ
Окупанти здійснюють провокації
Сьогодні, 25 квітня, окупаційні війська з території Росії обстріляли Сумську область. Під вогнем російських окупантів опинилася Білопільська громада. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
«Білопільська громада. Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у Росії. Постраждалих з нашої сторони немає», – розповів очільник області.
Нагадаємо, 23 квітня стало відомо, що Росія веде провокаційні обстріли прикордонних трьох громад Сумської області.