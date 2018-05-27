Прикордонники конфіскували в українця викрадений в Італії Mercedes

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Під час перевірки автівки спрацювала база даних Інтерполу

Українські прикордонники на кордоні з Польщею конфіскували два раніше викрадених у Європі автомобілі, одним з яких керував українець. Викрадені автівки виявили в пунктах пропуску «Ягодин» Волинської області та «Смільниця» Львівської області. На обидві автівки спрацювала база даних Інтерполу.

«Автомобілем «Мерседес» 2006 року випуску кордон перетинав наш співвітчизник. Під час перевірки спрацювала база даних Інтерполу. З’ясувалося, що транспортний засіб розшукується через викрадення в Італії. А «Фольксвагеном» німецької реєстрації керував громадянин Польщі. На автівку 2004 року випуску також була інформація Інтерполу, її викрали в Німеччині», – повідомила Державна прикордонна служба в суботу, 26 травня, а вкрадені автівки прикордонники виявили напередодні.

Про ці факти Держприкордонслужба повідомила українське бюро Інтерполу, а автомобілі прикордонники вилучили і передали поліцейським Львівщини.

Нагадаємо, прикордонники затримали громадянина Лівану, який внесений до бази даних Інтерполу. Сам затриманий заявив, що прибув на фінал Ліги Чемпіонів УЄФА.