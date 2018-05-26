Прикордонники затримали вболівальника, який значиться в базі Інтерполу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманого вболівальника передали до підрозділу Національної поліції

Прикордонники затримали громадянина Лівану, який внесений до бази даних Інтерполу. Сам затриманий заявив, що прибув на фінал Ліги Чемпіонів УЄФА.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

«Під час слідування організованих груп уболівальників потрібно постійно бути напоготові. Так, під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув із Каїру, в терміналі Д аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили ОБГ Лівану 1985 р.н., який заявив, що слідує на фінал ЛЧ. Але відносно даного громадянина відбулося спрацювання Бази даних Інтерполу. Виявилося, що його розшукують в Іспанії за підробку документів», - написав він.

Слободян уточнив, що затриманого вже передали до підрозділу Національної поліції.

Поєдинок між «Реалом» і «Ліверпулем» транслюватиметься в прямому ефірі в 226 країнах світу, серед яких навіть Американські Самоа, Вануату, Гуам та інші.

За інформацією ЗМІ, колишній король Іспанії Хуан Карлос відвідає Україну для підтримки «Реалу» на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Головною зіркою церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів стане британська співачка Дуа Ліпа.

Ввечері 24 травня на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів відбувся концерт, на якому українська група «ДахаБраха» закликала звільнити українців, які перебувають у полоні в Росії.

Читайте матеріал «Главкома» «Вольфсбург» – «Ліон»: що потрібно знати про фінал жіночої Ліги чемпіонів, який приймає Київ