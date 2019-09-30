Прикордонники застосували зброю для запобігання прориву україно-російського кордону авто з контрабандою



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Фото: dpsu.gov.ua

Згодом пошукова група знайшла в лісосмузі поблизу кордону пошкоджений автомобіль ВАЗ - 21236 «Нива Шевроле» української реєстрації без водія

Прикордонники застосували зброю для запобігання прориву україно-російського кордону автомобілем із контрабандою в Луганській області. Про це йдеться у повідомленні пресцентру Операції Об'єднаних сил (ООС).

«Прикордонники попередили зухвалу спробу порушення державного кордону», - сказано в ньому.

У Луганській області на кордоні з РФ прикордонники, які виконують завдання в районі проведення ООС, із застосуванням зброї запобігли спробі порушення кордону.

Зокрема, 29 вересня ввечері прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Троїцьке», який ніс службу в районі населеного пункту Дьоміно-Олександрівка, за допомогою тепловізора виявив рух двох автомобілів.

До ймовірного місця правопорушення було вислано групу реагування і виставлено додаткові прикордонні наряди по прикриттю ділянки кордону з РФ, розпочато пошукові заходи, в результаті яких прикордонники помітили два транспортні засоби з вимкненими фарами, які рухалися в бік кордону.

На законні вимоги про зупинку водії автомобілів не реагували і здійснили небезпечний маневр в напрямку прикордонного наряду, ніж створили явну загрозу життю і здоров'ю військовослужбовцям.

Прикордонники застосували вогнепальну зброю по автомобілям порушників.

Далі, під час проведення пошукових заходів, у лісосмузі поблизу кордону було виявлено пошкоджений автомобіль марки ВАЗ-21236 із номерами української реєстрації та без водія.

Поблизу автомобіля було виявлено кинуту партію контрабандних товарів, а саме - коробки з рибними консервами виробництва Вірменії.

Зараз тривають пошукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності на ділянці відповідальності Луганського загону.