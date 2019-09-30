Прикордонники затримали втікача із миколаївської колонії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Втікач Володимир Касап був засуджений у 2017 році судом м. Одеса до восьми років позбавлення волі

22 вересня засуджений здійснив втечу із Вознесенської виправної колонії

На пункті пропуску «Кучургани-Первомайськ» Роздільнянського району на Одещині 29 вересня співробітниками Державної прикордонної служби затримано засудженого, який 22 вересня здійснив втечу з дільниці соціальної реабілітації Державної установи «Вознесенська виправна колонія (№72)».

Про це 30 вересня повідомляє пресслужба прокуратури Миколаївської області.

«Найближчим часом судом розглядатиметься питання щодо обрання розшукуваному втікачеві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - говориться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, зловмисник відбував покарання у місцях позбавлення волі у вигляді 8 років позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

23 вересня засудженому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 393 КК України, та наступного дня судом задоволено клопотання процесуального керівника Вознесенської місцевої прокуратури про надання дозволу для затримання з метою його приводу для участі у судовому засіданні для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, як повідомили в поліції Миколаївщини, 22 вересня близько 19:05 здійснив втечу Касап Володимир Вікторович, 1984 р.н., уродженець Одеської області Татарбунарського району, засуджений у 2017 році судом м. Одеса до восьми років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство».