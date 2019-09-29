  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Буковині службова собака допоміг прикордонникам знайти зброю

    • Розсилка
    На Буковині службова собака допоміг прикордонникам виявити зброю - На Буковині службова собака допоміг прикордонникам знайти зброю
    На Буковині службова собака допоміг прикордонникам виявити зброю
    Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

    З України намагався виїхати автомобіль, в якому перевозили револьвер і пневматичний пістолет

    У Чернівецькій області на кордоні з Румунією службовий собака допоміг прикордонникам знайти зброю. Про це повідомляє прес-служба західного регіонального управління Держприкордонслужби України.



    Як повідомляють в ДПСУ, револьвер і пневматичний пістолет виявили в автомобілі під керуванням 41-річного громадянина Румунії, що прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Порубне».

    «Під час огляду легкового автомобіля марки Volkswagen спрацював службовий собака. Чотириногий друг прикордонників чітко дав зрозуміти спільно-оглядовій групі, що в багажному відсіку автомобіля іноземець щось приховав», - сказано в повідомленні.

    Під час огляду в багажнику серед речей співробітники виявили предмети, схожі на зброю, пневматичний пістолет марки «Байкал» і револьвер типу «Флобер». Зазначається, що виявлені предмети були вилучені. На місце події прибули представники Нацполіціі.

    прикордонники Держприкордонслужба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ