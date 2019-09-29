На Буковині службова собака допоміг прикордонникам знайти зброю



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На Буковині службова собака допоміг прикордонникам виявити зброю Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

З України намагався виїхати автомобіль, в якому перевозили револьвер і пневматичний пістолет

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією службовий собака допоміг прикордонникам знайти зброю. Про це повідомляє прес-служба західного регіонального управління Держприкордонслужби України.





Як повідомляють в ДПСУ, револьвер і пневматичний пістолет виявили в автомобілі під керуванням 41-річного громадянина Румунії, що прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Порубне».



«Під час огляду легкового автомобіля марки Volkswagen спрацював службовий собака. Чотириногий друг прикордонників чітко дав зрозуміти спільно-оглядовій групі, що в багажному відсіку автомобіля іноземець щось приховав», - сказано в повідомленні.

Під час огляду в багажнику серед речей співробітники виявили предмети, схожі на зброю, пневматичний пістолет марки «Байкал» і револьвер типу «Флобер». Зазначається, що виявлені предмети були вилучені. На місце події прибули представники Нацполіціі.