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    П’яний чоловік на автомобілі намагався прорватися через прикордонний пост

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    П’яний чоловік на автомобілі намагався прорватися через прикордонний пост
    Фото: dpsu.gov.ua

    Правоохоронці застосували засіб примусової зупинки

    У Чернігівській області прикордонники затримали нетверезого чоловіка, який на автомобілі намагався прорватися через прикордонний пост на кордоні з Білоруссю. Правоохоронці застосували засіб примусової зупинки. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

    «Водій рухався на виїзд з України та проігнорував вимоги прикордонного наряду про зупинку. Щоб запобігли його прориву через державний кордон, правоохоронці застосували засіб примусової зупинки», - сказано у повідомленні.

    У результаті наїзду автомобілем, як вказано, пошкоджено засіб примусової зупинки та захисну стійку комплексу автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин «Янтар». Значні пошкодження отримав і сам автомобіль.

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    П’яний чоловік на автомобілі намагався прорватися через прикордонний пост
    П’яний чоловік на автомобілі намагався прорватися через прикордонний пост
    П’яний чоловік на автомобілі намагався прорватися через прикордонний пост
    Фото: dpsu.gov.ua

    Водія, 30-річного громадянина України, притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 202 «Порушення прикордонного режиму» КУпАП, також щодо нього складено та направлено до суду матеріали за статтями 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та 185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або праціника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону» КУпАП.

    Правопорушнику надано медичну допомогу бригадою швидкої медичної допомоги. Зважаючи на зовнішні ознаки вживання спиртного, його, у супроводі співробітників Національної поліції, направлено до медичного закладу для огляду на стан сп’яніння.

    Подія не вплинула на ритмічність роботи пункту пропуску.

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