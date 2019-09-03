Лукашенко поскаржився, що з України «хлинув потік зброї»



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Лукашенко виступив у Мінську на міжнародній антитерористичній конференції високого рівня

За словами Лукашенка, білоруська сторона була змушена радикально посилити прикордонний контроль з Україною

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений закрити кордон з Україною через «потік зброї» звідти.

Про це він сказав, виступаючи у вівторок у Мінську на міжнародній антитерористичній конференції високого рівня.

«Ми змушені були зі своїми братами, близькими людьми (з Україною – ред.) повністю закрити кордон наглухо, ще більше ніж із Північноатлантичним блоком, який для нас завжди, з давніх часів, нібито здавався ворогом номер один», - повідомив Лукашенко.

За його словами, білоруська сторона була змушена радикально посилити прикордонний контроль з Україною через потік зброї з цієї країни. «Хлинув потік зброї. Ну, а там, де зброя у руках у звичайних людей і особливо... націоналістично налаштованих - чекай тероризму», - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, 31 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Джерело: Інтерфакс-Україна