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    Лукашенко поскаржився, що з України «хлинув потік зброї»

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    Лукашенко&nbsp;виступив у Мінську на міжнародній антитерористичній конференції високого рівня - Лукашенко поскаржився, що з України «хлинув потік зброї»
    Лукашенко виступив у Мінську на міжнародній антитерористичній конференції високого рівня

    За словами Лукашенка, білоруська сторона була змушена радикально посилити прикордонний контроль з Україною

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений закрити кордон з Україною через «потік зброї» звідти.

    Про це він сказав, виступаючи у вівторок у Мінську на міжнародній антитерористичній конференції високого рівня.

    «Ми змушені були зі своїми братами, близькими людьми (з Україною – ред.) повністю закрити кордон наглухо, ще більше ніж із Північноатлантичним блоком, який для нас завжди, з давніх часів, нібито здавався ворогом номер один», - повідомив Лукашенко.

    За його словами, білоруська сторона була змушена радикально посилити прикордонний контроль з Україною через потік зброї з цієї країни. «Хлинув потік зброї. Ну, а там, де зброя у руках у звичайних людей і особливо... націоналістично налаштованих - чекай тероризму», - підкреслив Лукашенко.

    Нагадаємо, 31 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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