У «Борисполі» таджик намагався обдурити прикордонників



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Іноземець надав прикордонникам частково підроблений документ

У паспорті таджика було замінено сторінку з установчими даними

Минулої доби іноземця-правопорушника, який намагався незаконно перетнути кордон в пункті пропуску «Бориспіль», не пропустили прикордонники ОКПП «Київ».

Громадянин Таджикистану прибув рейсом зі Стамбула та надав на паспортний контроль частково підроблений документ. Це встановили прикордонники під час перевірки. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

З’ясувалося, що в паспорті таджика було замінено сторінку з установчими даними.

Наразі іноземцю проставлено заборону в’їзду на територію України терміном на 3 роки та відправлено зворотним рейсом до Туреччини.

Нагадаємо, 1 вересня громадянин Ірану не зміг вилетіти до Бельгії з міжнародного аеропорту «Бориспіль». Прикордонники виявили у його паспортному документі підроблену візу Шенгенської зони.

16 серпня співробітники Держприкордонслужби в авіаційному пункті пропуску «Бориспіль» не пропустили громадянина Білорусі з підробленим паспортом громадянина України.