У справі російського міністра московський суд відправив під арешт українку



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Затримана частково визнала свою вину, повідомивши, що «була іграшкою в чужих руках»

Басманний суд Москви заарештував на два місяці громадянку України Інну Пікалову, яка може стати ключовою фігуранткою кримінальної справи Михайла Абизова, міністра з координації діяльності «Відкритого уряду» (2012-2018). Про це повідомляє «Коммерсант».

«Громадянка України Інна Пікалова, заарештована вчора (2 вересня, - ред.) Басманним райсудом, може виявитися ключовим фігурантом у справі ексміністра «Відкритого уряду» Михайла Абизова. Свого часу вона очолювала кіпрський офшор, який використовувався для угод з підконтрольними пану Абизову структурами», - йдеться у повідомленні.

Пікаловій висунуто обвинувачення за частиною 2 статті 210 Кримінального кодексу України (участь у злочинному співтоваристві) і частиною 4 статті 159 КК (шахрайство в особливо великому розмірі). За даними слідства, в 2012-2013 роках вона була номінальним керівником зареєстрованої в Лімасолі компанії Blacksiris Trading Limited. У Слідкомі РФ вважають, що цей офшор був підконтрольний Абизову і використовувався ним для шахрайських оборудок.

Затримана частково визнала свою вину, повідомивши, що «була іграшкою в чужих руках».

Повідомляється, що Пікалову затримали у Воронезькій області, в яку вона «добровільно» приїхала з окупованої частини Луганської області. Однак адвокати затриманої вважають, що «до її раптового візиту могли бути причетні спецслужби Росії та «ЛНР».

Абизов був міністром РФ з координації діяльності «Відкритого уряду» з 21 травня 2012 року по 18 травня 2018 року. У 2018 році призначений на посаду радника президента РФ. У березні 2019 року заарештований судом в Росії за обвинуваченням у розкраданні і виведенні за кордон 4 млрд рублів (близько 60 млн доларів).