Прикордонники затримали українця, який проходив службу в підрозділі «ДНР»



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Прикордонники Краматорського загону затримали чоловіка, який у 2014 році служив у складі НФЗ на Донбасі Ілюстративне фото

Чоловік виконував завдання з огляду транспортних засобів та перевірки документів на одному з блокпостів у Краматорську

Після отримання і перевірки оперативної інформації, прикордонники Краматорського загону затримали громадянина України 1984 року народження, який у 2014 році служив у складі НФЗ на Донбасі. Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

«Днями, після отримання і перевірки оперативної інформації, прикордонники Краматорського загону затримали громадянина України 1984 року народження. Правоохоронці встановили, що в 2014 році цей громадянин проходив службу в одному з підрозділів незаконних збройних формувань так званої ДНР. Він виконував завдання з огляду транспортних засобів та перевірки документів на одному з блокпостів в місті Краматорськ», — повідомили прикордонники.

За даним фактом до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

Відомості внесені до ЄРДР. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Як повідомлялось, цього тижня контррозвідка Служби безпеки України затримала одесита, який закликав до створення так званої «Одеської народної республіки».