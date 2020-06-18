  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ затримала одесита, який закликав до створення так званої «Одеської народної республіки»

    • Розсилка
    <span>Одесит закликав мешканців області підтримати псевдодержавні утворення &laquo;Л/ДНР&raquo; та вихід регіону зі складу України</span> - СБУ затримала одесита, який закликав до створення так званої «Одеської народної республіки»
    Одесит закликав мешканців області підтримати псевдодержавні утворення «Л/ДНР» та вихід регіону зі складу України
    Фото: пресцентр СБУ

    Одесит налагодив зв`язки із проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і за їх завданням розміщував у соцмережах деструктивні матеріали

    В Одесі контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого мешканця, який намагався дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що одесит налагодив зв`язки із проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і за їх завданням розміщував на персональних сторінках соцмереж деструктивні матеріали. Він закликав мешканців області підтримати псевдодержавні утворення «Л/ДНР» та вихід регіону зі складу України, підбурював до створення так званої «Одеської народної республіки».

    Правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та проживання зловмисника в Одесі. Виявлені матеріали, які свідчать про його діяльність на шкоду державній безпеці, долучено до справи.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    СБУ затримала одесита, який закликав до створення так званої «Одеської народної республіки»
    СБУ затримала одесита, який закликав до створення так званої «Одеської народної республіки»
    СБУ затримала одесита, який закликав до створення так званої «Одеської народної республіки»
    СБУ затримала одесита, який закликав до створення так званої «Одеської народної республіки»
    Фото: пресцентр СБУ

    Наразі слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

    Триває досудове слідство.

    Заходи із викриття зловмисника відбувалися під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

    СБУ Одеса Одещина ОРДЛО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ