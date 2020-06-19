﻿Бойовик Гіркін заявив, що шукає роботу



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Перші кримінальні справи на Гіркіна в Україні завели ще навесні 2014 року, зокрема йому повідомили про підозру у викраденнях, тортурах і навмисних убивствах

Якщо вірити колишньому «міністру оборони ДНР» Ігореві Гіркіну, на його нинішній роботі «не хочуть ризикувати» через нього

Колишній «міністр оборони ДНР», обвинувачуваний у справі про загибель рейсу MH17, Ігор Гіркін (Стрєлков) повідомив на своїй сторінці в соцмережі «ВКонтакте», що незабаром буде безробітним.

«Починаю шукати нову роботу. На нинішній мені (з усією повагою) повідомили, що ризикувати заради мене одного всією фірмою (із сотнями співробітників) більше не в змозі», – написав Гіркін.

Він не уточнив, де працює.

Під керівництвом Гіркіна 12 квітня 2014 року бойовики захопили Слов'янськ Донецької області. 5 липня банда перебралася в Донецьк. Із травня до серпня 2014 року Гіркін називав себе «міністром оборони ДНР». На початку серпня стало відомо, що він склав повноваження і повернувся в Росію.

Як повідомлялось, Гіркін перебуває у розшуку в Україні. Йому висунули підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ст. 294 (масові заворушення), ст. 258 (терористичний акт), ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель або споруд), ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Є одним із чотирьох обвинувачених на процесі про катастрофу малайзійського літака Boeing 777 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Суд триває у Нідерландах, Гіркін відмовився брати в ньому участь. Перебуває під санкціями ЄС і США.

Під час інтерв'ю з журналістом Дмитром Гордоном Гіркін і сам заявив про свою «непряму відповідальність» у катастрофі MH17.