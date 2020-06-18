Жителя Мар'їнки, засудженого за вбивство полковника СБУ Хараберюша, повторно затримали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За попередньою інформацією, Пастухова затримали 15 червня поблизу Донецька Колаж: mil.in.ua

2019 року Сергія Пастухова передали бойовикам у межах обміну

Уродженця Мар'їнки Донецької області Сергія Пастухова, засудженого за вбивство полковника СБУ Олександра Хараберюша і виданого «ДНР» під час обміну 2019 року, знову затримали на підконтрольній Україні території. Про це 17 червня повідомив у блозі на «Цензор.НЕТ» військовий журналіст Михайло Ухман.

За його інформацією, Пастухова затримали поблизу Донецька – на дорозі між містом Мар'їнка та селом Олександрівка. Пастухов і ще один уродженець Мар'їнки, Андрій Сьомкін, рухалися в бік позицій українських військових.

Пастухов, за даними Ухмана, зараз перебуває в Маріуполі, з ним проводять слідчі дії.

Офіційно українська сторона про затримання Пастухова не повідомляла, але цю інформацію коментували бойовики.

«Омбудсменка ДНР» Дарина Морозова розповіла, що Пастухова затримали 15 червня, повідомило підконтрольне бойовикам агентство ДАН. Бойовики стверджують, що Пастухов купався у ставку в районі Олександрівки.

«Перепливши на протилежний берег, він опинився на підконтрольній Україні території, де його затримали і доправили в Курахівське районне відділення поліції. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі в Маріуполі», – заявила Морозова.

У маріупольському СІЗО виданню 0629.com.ua заявили, що людини з таким прізвищем у них немає.

Україна передала бойовикам Пастухова в межах обміну, який відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді Україна видала угрупованням «ДНР» і «ЛНР» 124 людей, а повернула 76.

Перед обміном, 26 грудня, Іллічівський районний суд Маріуполя ухвалив Пастухову обвинувальний вирок. Його було визнано винним у незаконному поводженні з вибуховими речовинами, участі у терористичній організації, причетності до теракту й засуджено до 12 років позбавлення волі. Пастухова звільнили в будівлі суду. Слідство вважає, що він брав участь у перевезенні вибухівки, яку підклали під автомобіль Хараберюша (вирок Пастухову опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень, в документі він фігурує як «Особа_2»).

Контррозвідник, полковник СБУ Хараберюш загинув уранці 31 березня 2017 року в Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля. Його загибель кваліфікували як теракт.

Слідство встановило, що вибухівку під автомобіль Хараберюша заклала жителька Донецька Юлія Прасолова. За даними СБУ, її виманили на підконтрольну Україні територію і затримали 2017 року. 2018 року Іллічівський районний суд Маріуполя призначив Прасоловій 12 років позбавлення волі, а у вересні 2019 року її видали Росії в межах обміну.

Читайте також: