Принц Гаррі та Меган Маркл святкують першу річницю весілля



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Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися 19 травня 2018 року

В офіційному акаунті в Instagram герцогів Сассекських опублікований ролик з весільними фотографіями подружньої пари

Принц Гаррі та Меган Маркл 19 травня святкують першу річницю свого весілля.

В офіційному акаунті в Instagram герцогів Сассекських опублікований ролик з весільними фотографіями подружньої пари.

«Вітаємо Герцога і Герцогиню Сассекську! Сьогодні - перша річниця їхнього весілля. Їх Королівські Високості обмінялися клятвами в капелі Святого Георгія Віндзорського замку 19 травня 2018 року. Вони обрали пісню This Little Light of Mine в якості гімну в церкві. Ми сподіваємося, що ви із задоволенням згадайте зворушливі моменти, переглядаючи фотографії, зроблені в той особливий день», - говориться у коментарі до відео.

Нагадаємо, 6 травня Меган Маркл народила сина. Пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні.

8 травня Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали публіці свого новонародженого сина.