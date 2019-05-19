Принц Гаррі та Меган Маркл святкують першу річницю весілля
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Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися 19 травня 2018 року
В офіційному акаунті в Instagram герцогів Сассекських опублікований ролик з весільними фотографіями подружньої пари
Принц Гаррі та Меган Маркл 19 травня святкують першу річницю свого весілля.
В офіційному акаунті в Instagram герцогів Сассекських опублікований ролик з весільними фотографіями подружньої пари.
«Вітаємо Герцога і Герцогиню Сассекську! Сьогодні - перша річниця їхнього весілля. Їх Королівські Високості обмінялися клятвами в капелі Святого Георгія Віндзорського замку 19 травня 2018 року. Вони обрали пісню This Little Light of Mine в якості гімну в церкві. Ми сподіваємося, що ви із задоволенням згадайте зворушливі моменти, переглядаючи фотографії, зроблені в той особливий день», - говориться у коментарі до відео.
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Happy one year anniversary to Their Royal Highnesses, The Duke and Duchess of Sussex! Today marks the one year anniversary of the wedding of The Duke and Duchess of Sussex. Their Royal Highnesses exchanged vows at St George’s Chapel within the grounds of Windsor Castle on May 19th, 2018. The selected song “This Little Light of Mine” was chosen by the couple for their recessional. We hope you enjoy reliving this moment, and seeing some behind the scenes photos from this special day. A message from The Duke & Duchess: Thank you for all of the love and support from so many of you around the world. Each of you made this day even more meaningful. Photo credit: Chris Allerton (B&W); PA (color) ©️SussexRoyal (B&W images and video)
Нагадаємо, 6 травня Меган Маркл народила сина. Пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні.
8 травня Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали публіці свого новонародженого сина.