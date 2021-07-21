Ціни на автогаз б’ють рекорди. Скільки коштує пальне на заправках

Ціна на автогаз в Україні досягла рекордного значення

Середня ціна на автомобільного газу на українських заправках досягла рекордних 16,30 гривень за літр

Середня ціна на скраплений газ 20 липня у мережах українських АЗС підвищилася на 30 копійок – до 16,30 гривень за літр. Це рекордний показник за всю історію спостереження за вартістю продукту в Україні, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Мережа АЗС «Привату», що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни на 75-78 копійок – до 15,57-15,59 гривень за літр.

На станціях мережі WOG ресурс подорожчав на 10 копійок – до 17,38 грн/л.

AMIC і UPG підняли ціни на 31 і 38 копійок – до 16,08 та 16,53 гривень за літр відповідно.

Газ на станціях «БРСМ-Нафта» і Motto подорожчав у середньому на 24 та 10 копійок – до 16,27 і 15,91 гривень за літр відповідно.

У мережі Chipo ціна виросла на 36 копійок – до 15,96 грн/л.

Такі мережі як «Автотранс», «Паралель», BVS, «Катрал», «Авантаж», Mango, Marshal та інші підняли ціни на 10-40 копійок.

Роздрібні ціни на автогаз на АЗС з 19 по 20 липня, грн/л

Компанія Ціна Динаміка ОККО 17,49 0,00 WOG 17,38 0,10 Авіас 15,59 0,78 Укрнафта 15,57 0,75 AMIC 16,08 0,31 Shell 15,87 0,00 SOCAR 17,48 0,00 БРСМ-Нафта 16,27 0,24 KLO 16,69 0,00 Паралель 17,25 0,26 Автотранс 16,23 0,25 UPG 16,53 0,38 SUNOIL 15,53 0,00 BVS 15,59 0,10 Chipo 15,96 0,36 Катрал 15,57 0,10 Авантаж 7 15,65 0,07 Marshal 15,30 0,20 Mango 15,29 0,15 Motto 15,91 0,10 Середня ціна в Україні: 16,30 0,30

Дані: Консалтингова група «А-95».