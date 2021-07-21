Ціни на автогаз б’ють рекорди. Скільки коштує пальне на заправках
Середня ціна на автомобільного газу на українських заправках досягла рекордних 16,30 гривень за літр
Середня ціна на скраплений газ 20 липня у мережах українських АЗС підвищилася на 30 копійок – до 16,30 гривень за літр. Це рекордний показник за всю історію спостереження за вартістю продукту в Україні, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Мережа АЗС «Привату», що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни на 75-78 копійок – до 15,57-15,59 гривень за літр.
На станціях мережі WOG ресурс подорожчав на 10 копійок – до 17,38 грн/л.
AMIC і UPG підняли ціни на 31 і 38 копійок – до 16,08 та 16,53 гривень за літр відповідно.
Газ на станціях «БРСМ-Нафта» і Motto подорожчав у середньому на 24 та 10 копійок – до 16,27 і 15,91 гривень за літр відповідно.
У мережі Chipo ціна виросла на 36 копійок – до 15,96 грн/л.
Такі мережі як «Автотранс», «Паралель», BVS, «Катрал», «Авантаж», Mango, Marshal та інші підняли ціни на 10-40 копійок.
Роздрібні ціни на автогаз на АЗС з 19 по 20 липня, грн/л
|Компанія
|Ціна
|Динаміка
|ОККО
|17,49
|0,00
|WOG
|17,38
|0,10
|Авіас
|15,59
|0,78
|Укрнафта
|15,57
|0,75
|AMIC
|16,08
|0,31
|Shell
|15,87
|0,00
|SOCAR
|17,48
|0,00
|БРСМ-Нафта
|16,27
|0,24
|KLO
|16,69
|0,00
|Паралель
|17,25
|0,26
|Автотранс
|16,23
|0,25
|UPG
|16,53
|0,38
|SUNOIL
|15,53
|0,00
|BVS
|15,59
|0,10
|Chipo
|15,96
|0,36
|Катрал
|15,57
|0,10
|Авантаж 7
|15,65
|0,07
|Marshal
|15,30
|0,20
|Mango
|15,29
|0,15
|Motto
|15,91
|0,10
|Середня ціна в Україні:
|16,30
|0,30
Дані: Консалтингова група «А-95».