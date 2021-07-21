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    Ціни на автогаз б’ють рекорди. Скільки коштує пальне на заправках

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    Ціна на автогаз в Україні досягла рекордного значення - Ціни на автогаз б’ють рекорди. Скільки коштує пальне на заправках
    Ціна на автогаз в Україні досягла рекордного значення
    Фото з відкритих джерел

    Середня ціна на автомобільного газу на українських заправках досягла рекордних 16,30 гривень за літр

    Середня ціна на скраплений газ 20 липня у мережах українських АЗС підвищилася на 30 копійок – до 16,30 гривень за літр. Це рекордний показник за всю історію спостереження за вартістю продукту в Україні, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

    Мережа АЗС «Привату», що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни на 75-78 копійок – до 15,57-15,59 гривень за літр.

    На станціях мережі WOG ресурс подорожчав на 10 копійок – до 17,38 грн/л.

    AMIC і UPG підняли ціни на 31 і 38 копійок – до 16,08 та 16,53 гривень за літр відповідно.

    Газ на станціях «БРСМ-Нафта» і Motto подорожчав у середньому на 24 та 10 копійок – до 16,27 і 15,91 гривень за літр відповідно.

    У мережі Chipo ціна виросла на 36 копійок – до 15,96 грн/л.

    Такі мережі як «Автотранс», «Паралель», BVS, «Катрал», «Авантаж», Mango, Marshal та інші підняли ціни на 10-40 копійок.

    Роздрібні ціни на автогаз на АЗС з 19 по 20 липня, грн/л

    Компанія Ціна Динаміка
    ОККО 17,49 0,00
    WOG 17,38 0,10
    Авіас 15,59 0,78
    Укрнафта 15,57 0,75
    AMIC 16,08 0,31
    Shell 15,87 0,00
    SOCAR 17,48 0,00
    БРСМ-Нафта 16,27 0,24
    KLO 16,69 0,00
    Паралель 17,25 0,26
    Автотранс 16,23 0,25
    UPG 16,53 0,38
    SUNOIL 15,53 0,00
    BVS 15,59 0,10
    Chipo 15,96 0,36
    Катрал 15,57 0,10
    Авантаж 7 15,65 0,07
    Marshal 15,30 0,20
    Mango 15,29 0,15
    Motto 15,91 0,10
    Середня ціна в Україні: 16,30 0,30

    Дані: Консалтингова група «А-95».

    Теги: газ ціни АЗС пальне
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    Ціни на автогаз б’ють рекорди. Скільки коштує пальне на заправках