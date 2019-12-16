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    Пристайко підтвердив, що Єльченко стане послом України в США

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    Володимир&nbsp;Єльченко вже чотири роки є постійним представником України при ООН - Пристайко підтвердив, що Єльченко стане послом України в США
    Володимир Єльченко вже чотири роки є постійним представником України при ООН

    МЗС України отримало від американців агреман — попередню згоду на призначення Єльченка

    У Сполучених Штатах Америки дали згоду на призначення новим послом України у США Володимира Єльченка.

    Про це розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

    Пристайко уточнив, що його відомство вже отримало агреман — попередню згоду на його призначення.

    «Ми визначилися (з кандидатурою — ред.) ще два місяці тому. Це є наш теперішній представник в ООН Володимир Єльченко», — сказав міністр.

    Він додав, що найближчим часом МЗС оприлюднить укази щодо призначення цілої низки керівників «важливих місій».

    «Щодо певної кількості послів ми вже отримали агремани. Вже підготувалися повністю. По деяких є готові укази», — додав Пристайко.

    Раніше про те, що США дали попередню згоду на призначення Володимира Єльченка послом України повідомили ЗМІ. 

    Єльченко вже чотири роки є постійним представником України при ООН. Його заміною на цій посаді стане заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який курирує в центральному апараті міжнародні організації.

    Як відомо, Володимир Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого ще 19 липня, проте досі ця посада залишається вакантною.

    Звільнення Чалого пов'язують з тим, що Зеленський не довіряє досвідченому дипломату, вважаючи його «людиною Порошенка».

    У жовтні Зеленський заявив, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом.


    МЗС дипломатія США ООН Єльченко Володимир посол Вадим Пристайко
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