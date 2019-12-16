Пристайко підтвердив, що Єльченко стане послом України в США



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Володимир Єльченко вже чотири роки є постійним представником України при ООН

МЗС України отримало від американців агреман — попередню згоду на призначення Єльченка

У Сполучених Штатах Америки дали згоду на призначення новим послом України у США Володимира Єльченка.

Про це розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Пристайко уточнив, що його відомство вже отримало агреман — попередню згоду на його призначення.

«Ми визначилися (з кандидатурою — ред.) ще два місяці тому. Це є наш теперішній представник в ООН Володимир Єльченко», — сказав міністр.

Він додав, що найближчим часом МЗС оприлюднить укази щодо призначення цілої низки керівників «важливих місій».

«Щодо певної кількості послів ми вже отримали агремани. Вже підготувалися повністю. По деяких є готові укази», — додав Пристайко.

Раніше про те, що США дали попередню згоду на призначення Володимира Єльченка послом України повідомили ЗМІ.

Єльченко вже чотири роки є постійним представником України при ООН. Його заміною на цій посаді стане заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який курирує в центральному апараті міжнародні організації.

Як відомо, Володимир Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого ще 19 липня, проте досі ця посада залишається вакантною.

Звільнення Чалого пов'язують з тим, що Зеленський не довіряє досвідченому дипломату, вважаючи його «людиною Порошенка».

У жовтні Зеленський заявив, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом.



