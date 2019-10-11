Посол України в США буде призначений найближчим часом, - президент
На посаду посла України в США буде призначено дипломата, який добре знає Сполучені Штати, зазначив президент
Президент Володимир Зеленський розповів, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом.
Про це він заявив під час пресмарафону.
«Людина обрана. Людина з досвідом. Я думаю буде призначена найближчим часом», - заявив Зеленський
Президент також додав, що на посаду посла України в США буде призначено дипломата, який добре знає Сполучені Штати.
«Людина - дипломат, яка знає дуже добре Сполучені Штати», - уточнив глава держави.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 липня звільнив надзвичайного і повноважного посла України в США Валерія Чалого, який обіймав цю посаду протягом чотирьох років.
Екс-посол Чалий після звільнення заявив, що вважає, що чотири роки - це достатній термін продемонструвати «гідний результат на важливому зовнішньополітичному напрямку».