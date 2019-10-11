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    Посол України в США буде призначений найближчим часом, - президент

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    Володимир Зеленський - Посол України в США буде призначений найближчим часом, - президент
    Володимир Зеленський
    Фото: Главком

    На посаду посла України в США буде призначено дипломата, який добре знає Сполучені Штати, зазначив президент

    Президент Володимир Зеленський  розповів, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом.

    Про це він заявив під час пресмарафону.

    «Людина обрана. Людина з досвідом. Я думаю буде призначена найближчим часом», - заявив Зеленський

    Президент також додав, що на посаду посла України в США буде призначено дипломата, який добре знає Сполучені Штати.

    «Людина - дипломат, яка знає дуже добре Сполучені Штати», - уточнив глава держави.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 липня звільнив надзвичайного і повноважного посла України в США Валерія Чалого, який обіймав цю посаду протягом чотирьох років.

    Екс-посол Чалий після звільнення заявив, що вважає, що чотири роки - це достатній термін продемонструвати «гідний результат на важливому зовнішньополітичному напрямку».

    США посол Володимир Зеленський президент
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