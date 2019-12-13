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    США погодили кандидатуру посла України у Вашингтоні – ЗМІ

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    Постпред України при ООН Володимир Єльченко може стати послом у США - США погодили кандидатуру посла України у Вашингтоні – ЗМІ
    Постпред України при ООН Володимир Єльченко може стати послом у США

    Президент України може підписати указ про призначення нового посла в США вже найближчим часом

    Сполучені Штати Америки дали попередню згоду на призначення Володимира Єльченка послом України в США.

    Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Zn.ua.

    Єльченко вже чотири роки є постійним представником України при ООН. Його заміною на цій посаді стане заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який курирує в центральному апараті міжнародні організації.

    Укази президента України про їх призначення слід очікувати вже незабаром, пише ЗМІ.

    Як відомо, Володимир Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого ще 19 липня, проте досі ця посада залишається вакантною.

    Звільнення Чалого пов'язують з тим, що Зеленський не довіряє досвідченому дипломату, вважаючи його «людиною Порошенка».

    У жовтні Зеленський заявив, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом.

    дипломатія США ООН політика посол посольство Володимир Зеленський Україна президент Валерій Чалий
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