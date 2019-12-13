США погодили кандидатуру посла України у Вашингтоні – ЗМІ



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Постпред України при ООН Володимир Єльченко може стати послом у США

Президент України може підписати указ про призначення нового посла в США вже найближчим часом

Сполучені Штати Америки дали попередню згоду на призначення Володимира Єльченка послом України в США.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Zn.ua.

Єльченко вже чотири роки є постійним представником України при ООН. Його заміною на цій посаді стане заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який курирує в центральному апараті міжнародні організації.

Укази президента України про їх призначення слід очікувати вже незабаром, пише ЗМІ.

Як відомо, Володимир Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого ще 19 липня, проте досі ця посада залишається вакантною.

Звільнення Чалого пов'язують з тим, що Зеленський не довіряє досвідченому дипломату, вважаючи його «людиною Порошенка».

У жовтні Зеленський заявив, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом.