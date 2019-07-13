Єльченко дорікнув генсеку ООН за ігнорування вбивства українських медиків на Донбасі



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Постпред України при ООН Володимир Єльченко

Єльченко не розуміє, чому Гутерреш не сказав хоч слово щодо недавнього нападу та вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко нагадав генсеку організації Антоніу Гутеррешу про обстріли та вбивства з боку окупантів на території Донбасу.

Про це Єльченко написав у Twitter.

«А чому б не сказати хоч слово щодо недавнього нападу та вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі?» - запитав Єльченко у відповідь на повідомлення новинної служби ООН, у якому генсек Антоніу Гутерреш засудив напади на цивільну інфраструктуру в Сирії.

Okay. How about saying a word about recent attack and killing of Ukrainian medical personnel by Russian terrorists in Donbas? https://t.co/8kDKNqu3T0 — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 12 липня 2019 р.

Нагадаємо, 1 липня під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.

У 36-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним на Донбасі загинули старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.

Президент Володимир Зеленський після обстрілу бойовиками медиків ЗСУ звернувся до країн-партнерів України.

У мережі оприлюднено фото обстріляного «Хаммера».