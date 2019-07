Єльченко дорікнув генсеку ООН за ігнорування вбивства українських медиків на Донбасі

Єльченко не розуміє, чому Гутерреш не сказав хоч слово щодо недавнього нападу та вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко нагадав генсеку організації Антоніу Гутеррешу про обстріли та вбивства з боку окупантів на території Донбасу.

Про це Єльченко написав у Twitter.

«А чому б не сказати хоч слово щодо недавнього нападу та вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі?» - запитав Єльченко у відповідь на повідомлення новинної служби ООН, у якому генсек Антоніу Гутерреш засудив напади на цивільну інфраструктуру в Сирії.

Okay. How about saying a word about recent attack and killing of Ukrainian medical personnel by Russian terrorists in Donbas? https://t.co/8kDKNqu3T0