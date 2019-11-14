Пристайко повідомив, коли може відбутися зустріч у нормандському форматі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Пристайко наголосив, що Україна виконала всі умови для зустрічі Фото: Укрінформ

Очільник МЗС України: Ми знаємо деякі можливі дати, але для того, щоб повідомити суспільству, ми повинні знати більш точну інформацію

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко прогнозує зустріч лідерів країн у «нормандському форматі» (Україна, Німеччина, Франція, Росія) до кінця 2019 року. Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з федеральним міністром європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Олександром Шалленбергом.

«Ми знаємо деякі можливі дати, але для того, щоб повідомити суспільству, ми повинні знати більш точну інформацію. Єдине, що я думаю, що до кінця цього року саміт все-таки відбудеться», - сказав він.

Пристайко наголосив, що Україна виконала всі умови для зустрічі й на сьогодні проходять консультації з іншими трьома сторонами-учасниками для пошуку зручної дати і місця зустрічі усіх чотирьох президентів.

За словами міністра, президент Володимир Зеленський сподівається, що під час зустрічі в «нормандському форматі» Україна відкриє шлях для остаточного вирішення питання щодо Донбасу.

Пристайко наголосив, що російська сторона після завершення розведення сил і засобів у районі селища Петровське не висуває додаткових умов для зустрічі в «нормандському форматі».

«Ми дійсно домовилися про певні передумови цієї зустрічі, і передумов було всього дві - це «формула Штайнмаєра» і розведення у трьох ділянках, яке ми завершили кілька днів тому. Ніяких додаткових умов для зустрічі не виставлялося», - підсумував Пристайко.

Як повідомлялось, Зеленський має намір порушити тему повернення Росією Криму Україні на зустрічі лідерів «нормандського формату».

Джерело: Українські новини