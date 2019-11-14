Зустріч Зеленського і Путіна - це гра «Кіт і миша»

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

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Президент України сміливо рветься в бій

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Сейчас возникает много надежд на личную встречу циничного, опытного президента России Путина и молодого, жизнерадостного, неопытного президента Украины Зеленского, которого плотно окружает «тройка» - Богдан, Ермак, Пристайко, и ни одного подлинного украинского дипломата. Конечно, правильно было бы, если бы сначала с Путиным или его эмиссарами встретился бы легендарный «куратор Украины» израильский олигарх Коломойский, но он стесняется или боится, оставив это рискованное удовольствие встречи с жестоким и коварным Путным самому Зеленскому. И тот смело рвется в бой. Он жаждет исторической встречи с Путиным, чтобы подтвердить свою репутацию в Украине сильного и перспективного, а не случайного политика.

Переговоры Зеленского с Путиным в Астане (Казахстан) или Париже (Франция) «с глазу на глаз» для обоих будут очень тяжелым и опасными, ведь мы даже не знаем , что для них важнее всего - договор о газе между Россией и Украиной или мирные переговоры по Донбассу. И то, и другое, крайне важно для обоих. Путин уже не успевает в 2019 году достроить скандальный газопровод «Северный поток-2» и проигрывает гонку с американцам за европейский рынок. А ослабление российско-украинского конфликта на Донбассе Путину нужно не для мира, а для управляемой подготовки передачи своей власти (проблема транзита), а также снижения давления международных санкций на свое окружение. И украинский президент Зеленский очень хорошо подходит для реализации этих острых, крайне болезненных целей Кремля.

Не будем еще забывать о судьбе сумбурного американского президента Трампа, будущее которого сильно зависит, как от поведения Путина, так и от драматической роли президента Зеленского в процессе импичмента.

Поэтому, эти переговоры Зеленского и Путина могут привести к непредсказуемым последствиям и результатам для обоих президентов.

А нам, на самом деле, важно только одно, кто кого «завербует»: Путин Зеленского или Зеленский «обманет» Путина. Ибо «дружба» между двумя президентами в условиях войны между двумя странами невозможна.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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