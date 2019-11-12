Пристайко: зустріч Зеленського з Путіним у Казахстані малоймовірна



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Міністр зазначив, що проведення переговорів у Казахстані - це дуже складний процес

Нурсултан Назарбаєв пропонував допомогу Володимиру Зеленському в організації перемовин з Володимиром Путіним, але це була неконкретна пропозиція.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає BBC.

Як повідомив Пристайко, він був присутній під час зустрічі між Зеленським і Назарбаєвим в Японії, коли обговорювалося це питання.

«Президент (Зеленський - ред.) сказав те, що він говорив і Меркель, і Макрону, що «безумовно, мені треба зустрічатися з Путіним, тому що ми не можемо без зустрічі зрушити процес з місця». Про те, що давайте ми замість чогось зробимо цю зустріч - такої розмови не було», - сказав міністр.

Пристайко зазначив, що проведення переговорів у Казахстані є більш складним процесом.

«Ніхто нікого не хоче ображати, але ми задоволені тим, що ми маємо - переговорну позицію в Мінську. Вона зручна для всіх. Я не думаю, що зустріч може бути в Астані. Швидше всього або в Берліні, або в Парижі», - сказав він.

Також міністр підтвердив, що зустріч між Зеленським і Путіним поза нормандського формату можлива, але для цього необхідна згода російської сторони.

«Тоді ми будемо приймати рішення. Але ми залишаємося в нормандському форматі. Ми не просто поважаємо те, що було зроблено, але й, давайте не забувати, Франція і Німеччина є тими силами, які дозволяють нам вести переговори з трошки іншій позиції, ніж, коли ми говоримо тет-а-тет», - підсумував Пристайко.

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв намагається домовитись про зустріч віч-на-віч між президентом Росії Володимиром Путіним та його українським колегою Володимиром Зеленським.