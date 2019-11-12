На вимогу РФ: Пристайко розповів про підготовку документу «нормандського» саміту



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Вадим Пристайко розповів, що в Росії зажадали «залізних домовленостей» щодо проведення саміту

Через відсутність дат і чітких домовленостей документ підготовлено майже порожнім

На вимогу російської сторони радники президентів Нормандської четвірки напрацювали і погодили документ, який має бути підписано на саміті.

Як заявив в ефірі токшоу «Свобода слова» міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, від початку існувало лише три умови для зустрічі президентів у «нормандському форматі».

«Ми обговорювали всього дві умови (для зустрічі лідерів в «нормандському форматі», - ред.). Це було зафіксовано офіційно. Перша умова була в застосуванні формули Штайнмаєра. Друга умова - розведення військ в усіх трьох ділянках, які завершили сьогодні (11 листопада, ред.)», - заявив Пристайко.

За його словами, вимогу написати документ саміту висунула російська сторона.

«Жодної третьої умови не обговорювали, але буквально в наступні дні зробили заяву, що треба мати «залізні домовленості». Потім ця фраза переросла в певний документ. Я хочу сказати, що ми не тільки не обговорювали, ми як радники президентів визначили дуже короткий документ, який пропонується подати. Цей документ перераховує лише те, що ми плануємо досягти під час цієї розмови», - заявив Пристайко.

Він наголосив, що через відсутність дат і чітких домовленостей документ підготовлено майже порожнім.

«Документ умовно виглядає таким чином: лідери зустрілись такого-то числа. Пусте місце, адже дати невідомі. Лідери відзначили прогрес в напрямку розведення; Лідери відзначили прогрес в напрямку застосування формули Штайнмаєра; Лідери пропонують своїм міністрам МЗС просуватись цим шляхом і продемонструвати прогрес на таких-то наступних напрямках. Це той документ, який в простій формі був обговорений, нічого більше ми з ними не погоджували», - додав Пристайко.

Нагадаємо, Пристайко заявляв, що не може оголосити дати зустрічі у «нормандському форматі», але вони є.

Як повідомлялося, лідери України, Німеччини, Франції та Російської Федерації можуть провести спільну зустріч 24 чи 26 листопада.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.

Раніше у Кремлі заявляли, що поки зарано говорити про проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» до кінця року.