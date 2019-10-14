Пристайко розповів, яким є розподіл функції між ним та радником президента Єрмаком



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Вадим Пристайко

Єрмак дійсно залучається в специфічних, часто критичних для президента моментах, зазначив Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, яким є розподіл функції між ним та радником президента Андрієм Єрмаком, який останнім часом брав участь у міжнародних переговорах, зокрема, щодо останнього звільнення «в’язнів Кремля».

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, радник залучається для виконання конкретних «чутливих» доручень, тоді як міністр займається координацією роботи міністерства і посольств по всьому світу.

Пристайко запевняє, що за попередньої влади діяв схожий алгоритм: переговори «нормандського формату» координував заступник Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«У різні часи, в адміністрації президента я працював і до цього, були різні конфігурації. В принципі нічого такого нового в цій структурі немає. Вона зручна іноді для виконання конкретних доручень. Ви ж бачите, що пан Єрмак дійсно залучається в специфічних, часто критичних для президента моментах», – сказав Пристайко.

21 травня цього року президент Володимир Зеленський призначив юриста та кінопродюсера Андрія Єрмака своїм помічником.

Серед іншого, відомо, що той відповідає за координацію перегорних процесів щодо обмінів та звільнення громадян України, які утримуються з політичних мотивів у Росії та на підконтрольній їй території.