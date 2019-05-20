В своєму першому виступі Зеленський закликав усіх українців платити податки і не порушувати закон



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Європа не десь там, Європа – вона в наших головах

Новий президент Володимир Зеленський закликав українців з сьогоднішнього дня «бути президентом».

«Кожен з нас президент, сказав Зеленський, згадавши, як його 6-річний син якось після перемоги на виборах сказав, що він теж президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І це наш спільний шанс, за який ми несемо спільну відповідальність», - сказав Зеленський у своєму першому виступі на посаді президента.

«Уявіть гучні заголовки: «Президент не платить податки», «Президент напідпитку промчав на червоне світло», «Президент потихеньку краде, бо всі ж так роблять». Ви згодні, що це ганьба. Ось що, я маю на увазі, коли кажу, що кожен з нас президент», - пояснив він.

Від сьогодні кожен з нас несе відповідальність за Україну, яку ми залишаємо своїм дітям, сказав президент.

«Європейська країна починається з кожного. Європа не десь там, Європа – вона ось тут», - сказав Зеленський, вказавши пальцем в голову.

В такому випадку «Європа» буде серед українців, вважає новий президент.