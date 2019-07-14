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    У Зеленського шукають голів райадміністрацій через сайт

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    Наразі проект Зеленського&nbsp;оголосив кілька вакансій&nbsp;&nbsp;на посади очільників голів райдержадміністрацій Херсонської області - У Зеленського шукають голів райадміністрацій через сайт
    Наразі проект Зеленського оголосив кілька вакансій  на посади очільників голів райдержадміністрацій Херсонської області

    У проекті The Lift оголошено кілька вакансій у РДА Херсонщини

    У проекті The Lift, розробленому командою президента Володимира Зеленського, стартувала програма з пошуку людей на державні посади. Так, наразі оголошено кілька вакансій  на посади очільників голів райдержадміністрацій Херсонської області.


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    Як повідомлялось, вчора президент України Володимир Зеленський у суботу на нараді з питань реалізації проектів облаштування пунктів «Чонгар» та «Каланчак» представив главу Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва.

    Нагадаємо, що призначення Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА Зеленський відклав. Президент заявив, що голову цієї облдержадміністрації буде обрано за результатами конкурсу.

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    Володимир Зеленський президент
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