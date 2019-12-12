Україна обрала нові ділянки для розведення на Донбасі — Пристайко
Пристайко хоче, щоб питання про подальше розведення сил на Донбасі вирішилося якнайшвидше
Українська сторона завершила визначення нових ділянок для розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі.
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє УНІАН.
«Визначення ділянок з українського боку завершилось. Ми готуємо декілька альтернативних варіантів, тому що, в першу чергу, знову-таки буде залучена Тристороння контактна група, і в рамках однієї з підгруп, якою є підгрупа з безпекових питань, будуть розглядатись і узгоджуватись ці ділянки», — сказав він.
Міністр також зауважив, що позиція української сторони полягає у тому, що «на цьому етапі має бути розведення на ділянках, які мають значне і велике гуманітарне значення».
«От що для нас зараз є пріоритетом в цих трьох чи чотирьох, або щодо скількох там ділянок ми домовимось», — додав Пристайко.
Він підкреслив, що Україна виступає за те, аби це питання узгодити «максимально швидко».
«У нас є комбінація з тих ділянок, які ми хочемо. Досвід наш підказує, що не завжди це збігається, це розведення. Ми маємо очікувати, що розведення відбудеться дзеркальне на тій стороні. Для цього, очевидно, потрібні домовленості, і тому ми маємо в запасі ще декілька, які дозволять нам маневрувати під час переговорів», — сказав Пристайко.
Зазначимо, на переговорах у «нормандському форматі» 9 грудня домовились про розведення військ біля трьох нових ділянок на Донбасі.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.
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