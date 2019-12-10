Зеленський прокоментував результати «нормандських» переговорів



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Безумовно є багато питань, які нам не вдалось вирішити, визнав президент України

Президент України Володимир Зеленський виступив на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки.

«Я представляв Україну не один. Разом зі мною були усі українці», - розпочав своє вступне слово Володимир Зеленський.

За його словами, на переговорах українська сторона наполягала, що спочатку необхідно вирішили безпекову ситуацію на Донбасі.

Також домовлено оголосити безстрокове припинення вогню до кінця року та розширити повноваження місії ОБСЄ .

Сторони також домовилися сприяти звільненню полонених за формулою «всіх на всіх» до кінця року та запровадженню додаткових зон розведення сил.

Зеленський запевняє, що наполягав на відновленні контролю над кордоном та виведенні іноземних військ, а лише тоді проведенню виборів на Донбасі.

«Безумовно є багато питань, які нам не вдалось вирішити. Впевнений, що нам обов’язково вдасться це зробити», - додав президент України.

Очікується, що наступна зустріч Норманської четвірки відбудеться через чотири місяці.

Нагадаємо, у Парижі відбулася перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

Зокрема, вони говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли. За словами співрозмовника, Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон. Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією

За інформацією ЗМІ, учасники «нормандського саміту» не змогли домовитися про розведення сил на Донбасі.

Також глава МВС Арсен Аваков повідомив, що у переговорах Нормандської четвірки «зради немає».

Речниця президента України Юлія Мендель заявила, що «нормандська» зустріч «пройшла добре».