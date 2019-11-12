Назарбаєв запропонував організувати зустріч Зеленського з Путіним



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Володимир Зеленський ще на пресмарафоні заявив, що зустріч з Путіним повинна бути, якщо ми хочемо закінчити війну

Колишній президент Казахстану заявив, що вже отримав згоду Зеленського на зустріч

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати зустріч російського президента Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив Назарбаєв, він отримав згоду Зеленського на зустріч.

«Я вже отримав згоду Зеленського на тет-а-тет. Про це повідомив президенту Росії. Тепер подивимося, якщо нейтральна майданчик потрібний, я запропонував Казахстан», - повідомив Назарбаєв.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявляли, що Путін виступає за діалог з Києвом, додавши, що саме спілкування Путіна і Зеленського є позитивним фактом.

Президенти двох країн вже проводили кілька телефонних розмов. Зокрема, Зеленський дзвонив Путіну через обстріли на Донбасі.

Крім того, під час пресмарафону, Зеленський заявляв, що не знає, чи можлива його зустріч з Путіним. Він вважає, що «всі проти» цієї зустрічі.