Зустріч Зеленського та Путіна. У Кремлі відреагували на пропозицію Назарбаєва



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Кремль відповів на пропозицію Назарбаєва влаштувати зустріч Путіна з Зеленським

Пєсков: Путін сам говорив, що ніколи не відмовляється від подібних зустрічей і від цієї зустрічі теж, але вважає, що зустріч заради зустрічі принесе мало користі

Зустріч президентів Росії і України без змістовної повістки не буде продуктивна, хоча Володимир Путін готовий до переговорів з Володимиром Зеленським. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва організувати зустріч російського президента Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським.

«Путін сам говорив, що ніколи не відмовляється від подібних зустрічей і від цієї зустрічі теж, але вважає, що зустріч заради зустрічі принесе мало користі», - зазначив Пєсков.

Представник Кремля підкреслив, що зустріч має бути ретельно підготовлена. «У зв'язку з цим ми всі зараз концентруємося на підготовці зустрічі нормандського формату. Для цього повинні бути виконані всі зобов'язання, які сторони взяли на себе в Мінську», - сказав він.

«Ми традиційно вдячні Назарбаєву і високо цінуємо зусилля наших казахстанських партнерів, зусилля Нурсултана в плані налагодження російсько-українських відносин», - додав представник Кремля.

Прес-секретар глави РФ підкреслив, що Путін також прихильник реанімації відносин з Україною, але «зробити це неможливо без взаємності з боку Києва».

Як повідомлялось, Назарбаєв запропонував організувати зустріч Зеленського з Путіним, і нібито вже отримав згоду президента Росії на зустріч.

Президенти двох країн вже проводили кілька телефонних розмов. Зокрема, Зеленський дзвонив Путіну через обстріли на Донбасі.

Крім того, під час пресмарафону, Зеленський заявляв, що не знає, чи можлива його зустріч з Путіним. Він вважає, що «всі проти» цієї зустрічі.



