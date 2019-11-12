До чого призведе бажання Зеленського зустрітися із Путіним? Можливі сценарії поведінки Росії

Зустрічі Зеленського із Путіним у форматі тет-а-тет призведе до втрата президентом України легітимності в очах найактивнішої частини суспільства

Будь-які зустрічі із Путіним у форматі тет-а-тет суттєво погіршать як ситуацію всередині нашої держави, так і становище України на міжнародній арені

Сценарій І

1. Росіяни виставляють Україні все нові та нові умови для проведення зустрічі Зеленського із Путіним.

2. Україна йде на чергові поступки, в надії, що Москва зглянеться і сяде за стіл перемовин, щоб досягти миру. Однак навіщо росіянам мир в Україні? Навіщо втрачати такий ефективний інструмент політичного впливу як військові дії на території сусіда?

3. Зустріч так і не відбувається, однак Кремль у потрібний момент смикає за ниточку - обіцяє провести зустріч за умови виконання нової забаганки. Після виконання чергової умови - з'являється нова умова і т.д.

4.1 (А). Україна перебуває в режимі політичного керування Москвою. Кремль нав'язує незворотні зміни, зокрема до законодавства, що дозволяють повернути Україну під вплив Москви.

4.2 (Б). Всередині України наростає невдоволення капітуляцією перед РФ, рейтинг Зеленського сильно падає, відбуваються масові протестні виступи і зіткнення проукраїнської частини суспільства із прихильниками проросійської влади.

4.2.1. Україна вразлива, нею легко маніпулювати. Її легко представити на Заході як територію хаосу («українці не знають чого хочуть»), яку слід вгамувати і де потрібно навести порядок. Захід не втручається у ситуацію.

4.2.2. Росія використовує цей момент для нового військового удару та окупації Лівобережної України та захоплення Києва.

Сценарій ІІ

1. Зеленський погоджується на зустріч із Путіним тет-а-тет, без участі партнерів по євроатлантичному блоку.

2. Зустріч проводять у Казахстані (на території надійного союзника Москви) за сценарієм Путіна.

3. Зустріч відбудеться за зачиненими дверима і без журналістів.

4. Зеленському обіцяють щось, у що він вірить і про що не має права говорити публічно. Зеленський повертається до Києва із тріумфом переможця - «я привіз мир!».

5. Москва продовжує тиснути на України і виставляти Києву нові умови, претензії та рахунки, ніби ніяких перемовин і не було.

6. Зеленський вже не може дати задню, адже на вівтар примирення вже принесено так багато - треба продовжувати політику поступок.

7. Всередині України наростає невдоволення капітуляцією перед РФ, рейтинг Зеленського падає, відбуваються масові протестні виступи і зіткнення проукраїнської частини суспільства із прихильниками проросійської влади.

Далі Росія може діяти за сценаріями 4.1 (А) - 4.2 (Б)

Сценарій ІІІ

1. Зустріч відбувається.

2. Зеленський не розголошує подробиць зустрічі.

3. Кремль зливає через підконтрольні «ЗМІ» деталі домовленостей на які пішов Зелеснький.

4. Подробиці плану капітуляції, ухваленого тишком-нишком за спиною українців, призводять до масових протестів і дестабілізації ситуації в Україні.

Висновок: будь-які зустрічі із Путіним у форматі тет-а-тет суттєво погіршать як ситуацію всередині нашої держави (втрата президентом легітимності в очах найактивнішої частини суспільства), так і становище України на міжнародній арені. За найгіршого сценарію - можуть призвести до неконтрольованих процесів, зокрема втрати державними інститутами контролю над державою.

Джерело: блог Павла Подобєда

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