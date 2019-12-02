Призначено нового прокурора Луганщини



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Олексій Ляшенко працює в органах прокуратури з 2007 року

Раніше Ляшенко обіймав посаду військового прокурора Луганського гарнізону Об'єднаних сил

Новим прокурором Луганської області призначено Олексія Ляшенка. Про це повідомляє Генеральна прокуратура України в понеділок, 2 грудня.

Зазначається, що сьогодні заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов представив Ляшенка колективу Луганської обласної прокуратури.

Новий прокурор відзначив, що основним завданням діяльності прокуратури Луганської області буде «повернення довіри суспільства до прокуратури» і створення умов, за яких кожен житель області відчуватиме, що його захищають.

Також на представленні нового керівника оголосили, що в прокуратурах Луганської і Донецької областей будуть створені управління, які займуться фіксуванням військових злочинів для формування доказової бази для Міжнародного кримінального суду і національних судів.

Олексій Ляшенко працює в органах прокуратури з 2007 року. З травня 2017 року займав посаду військового прокурора Луганського гарнізону Об'єднаних сил.