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    Призначено нового прокурора Луганщини

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    Олексій Ляшенко працює в органах прокуратури з 2007 року - Призначено нового прокурора Луганщини
    Олексій Ляшенко працює в органах прокуратури з 2007 року

    Раніше Ляшенко обіймав посаду військового прокурора Луганського гарнізону Об'єднаних сил

    Новим прокурором Луганської області призначено Олексія Ляшенка. Про це повідомляє Генеральна прокуратура України в понеділок, 2 грудня.

    Зазначається, що сьогодні заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов представив Ляшенка колективу Луганської обласної прокуратури.

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    Новий прокурор відзначив, що основним завданням діяльності прокуратури Луганської області буде «повернення довіри суспільства до прокуратури» і створення умов, за яких кожен житель області відчуватиме, що його захищають.

    Також на представленні нового керівника оголосили, що в прокуратурах Луганської і Донецької областей будуть створені управління, які займуться фіксуванням військових злочинів для формування доказової бази для Міжнародного кримінального суду і національних судів.

    Олексій Ляшенко працює в органах прокуратури з 2007 року. З травня 2017 року займав посаду військового прокурора Луганського гарнізону Об'єднаних сил.

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