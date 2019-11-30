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    Політика

    Портнов зізнався, що погрожував прокурорам ГПУ

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    Андрій Портнов зізнався у погрозах працівникам ГПУ - Портнов зізнався, що погрожував прокурорам ГПУ
    Андрій Портнов зізнався у погрозах працівникам ГПУ

    Про погрози від Портнова раніше заявляв прокурор ГПУ Олександр Божко

    Адвокат і ексзаступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов зізнався у тому, що погрожував співробітникам Генеральної прокуратури в приватному листуванні. Про це він написав в своєму Telegram-каналі.

    Портнов зазначив, що погрожував трьом «функціонерам ГПУ». За його словами, ці погрози були в приватному телефонному листуванні, а не публічно.

    «Погрожував трьом функціонерам ГПУ. Стосовно двох загрози реалізовані – їх звільнено. Третій ще в розробці», – написав Портнов.

    Нагадаємо, напередодні прокурор ГПУ Олександр Божко заявив, що Портнов йому погрожує.

    Також раніше повідомлялося, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів про зв'язок Портнова з ДБР.

    Генпрокуратура прокурор адвокат Андрій Портнов
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