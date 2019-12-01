Антикорупційний суд відмовився розглядати справу «діамантових прокурорів»



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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повернула справу в суд за територіальною юрисдикцією

Голосіївський суд розглядатиме справу «діамантових прокурорів» спочатку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) на засіданні 22 листопада вирішила, що справа «діамантових прокурорів» не належить до підсудності ВАКС.

Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28 листопада.

В ухвалі суду не вказано імен фігурантів, однак за даними «Судового репортера», йдеться саме про справу, у якій фігурують ексзаступник начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Володимир Шапакін і колишній заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць.

30 вересня Голосіївський районний суд Києва передав справу «діамантових прокурорів» на розгляд ВАКС, але один із підозрюваних оскаржив це рішення.

Адвокат позивача наполягав на тому, що справа не належить до компетенції ВАКС, оскільки кримінальне провадження відкрила і розслідувала Генеральна прокуратура, а не Національне антикорупційне бюро. Сторона держобвинувачення заперечувала проти клопотання захисту.

Однак суд задовольнив позов. Справу повернули в Голосіївський суд за територіальною юрисдикцією.

Після передання Голосіївський суд розглядатиме справу спочатку, зазначає «Судовий репортер».

Нагадаємо, з 2015 року «діамантовим прокурорам» Олександру Корнійцю та Володимиру Шапакіну закидають хабарництво та корупційну змову. Під час обшуку у них вилучили пів мільйона доларів та діамантів на пів мільйона гривень.

Печерський райсуд заарештував Корнійця і Шапакіна на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. Шапакін вніс необхідну суму застави і був відпущений з СІЗО. Згодом Апеляційний суд Києва збільшив йому заставу до 6,4 млн грн, але він також її сплатив. Корнієць вийшов з СІЗО 31 липня після внесення застави в сумі 3,2 млн грн.

У справі налічується 23 томи документів. Голосіївський районний суд Києва почав розгляд справи по суті 21 березня 2016 року.