Зеленський назвав пріоритети в роботі прокуратури



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Володимир Зеленський привітав працівників прокуратури з нагоди професійного свята

«Кожен корупціонер повинен понести відповідальність, незалежно від прізвищ», заявив президент

Президент України Володимир Зеленський розповів, які пріоритети стоять перед прокуратурою. Про це президент розповів на брифінгу з нагоди Дня працівників прокуратури.

Зеленський привітав працівників прокуратури і зазначив, що останніми роками слово «прокурор» у простих людей асоціюється не з верховенством права, а з дорогими автівками, яхтами та коштовностями.

«Стратегічне завдання генерального прокурора та його команди - змінити це раз і назавжди», - додав Зеленський.

Також президент акцентував на головних пріоритетах у роботі прокуратури.

«Незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функцій слідства, ви повинні продовжити здійснювати процесуальне керівництво в провадженнях інших органів. У першу чергу це стосується злочинів, скоєних на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках. Окремо зазначу, що 3 грудня першим питанням на порядку денному Верховної Ради будуть дуже важливі зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Ніхто не дозволить зливати справи Майдану», - зазначив президент.

За словами президента, ще один головний пріоритет – це корупційні злочини. Він підкреслив, що кожен корупціонер має відповісти, незалежно від прізвищ, посади та сфери діяльності.

«Ще один пріоритет - це корупційні злочини. Кожен корупціонер повинен понести відповідальність, незалежно від прізвищ (розуміємо, про кого ми), посади та сфери діяльності. Будьте впевнені: я як президент ваш союзник у цій нелегкій боротьбі», - сказав він.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.