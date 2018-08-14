Віадук Моранді. Що відомо про міст, який обрушився в Італії

За попередньою інформацію, обвал стався через деформацію конструкцій

Влада Італії підтвердила загибель 22 осіб внаслідок обвалу мосту

Сьогодні в Генуї (Італія) обвалився міст Моранді. ЗМІ повідомили про загибель десятків людей. За словами заступника міністра інфраструктури і транспорту Італії Едоардо Ріксі, загинули щонайменше 22 особи. Згодом цифра зросла до 30. Повідомляється, що серед загиблих є діти.

За попередньою інформацію, обвал стався через деформацію конструкцій. Ділянка моста Моранді, що впала, проходила через густонаселений район. Частина конструкцій впали в річку Полчевера. Поліція Італії повідомила, що довжина зруйнованої частини моста становить близько 200 метрів. Обвалення прольотів, на яких в цей час були проїжджали автомобілі, сталося під час сильного вітру і негоди. Свідки говорять, що у момент, коли міст обрушився, у нього вдарила блискавка.

Рятувальна операція

На місці трагедії працюють екстрені служби. Рятувальники розшукують у завалах потерпілих за допомогою спеціально навчених собак. Напоготові медичні гелікоптери.

Глава місцевого управління швидкої допомоги Франческо Берман спочатку заявив про «колосальні руйнування» і про десятки жертв, передає газета Il Fatto Quotidiano.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні повідомив, що на місці катастрофи працюють близько 200 співробітників екстрених служб.

За даними Rai News, у перші години після катастрофи з-під завалів вже витягнули сімох постраждалих. Їх вертольотом доставили в міські лікарні. Відзначається, що у багатьох переломи хребта.

Консул України в Мілані підтримує оперативний контакт з поліцією Італії після обвалення мосту та перевіряє, чи є серед постраждалих та загиблих українці.

Міст, що обвалився

Міст Моранді ще називають віадуком Польчевера чи Понте-Моранді. Він пролягав над річкою Полчевера і шляхами залізничної сортувальної станції на заході Генуї. Крім того, просто під ним знаходяться будинки по вулицях Енріко Порро і Вальтера Філлака та невеликі промислові підприємства. Загальна довжина моста - 1,1 км. Найбільша висота пілонів - 100,2 м. Цим мостом проходила автомобільна траса А10 (Генуя - Савона, європейський маршрут Е80).

Міст Моранді був зводився у 1962-1968 роках компанією Condotte і став першим в Європі залізобетонним вантовим (висячим) мостом такої конструкції. Всього для його будівництва було використано 50 тис. кубометрів попередньо напруженого залізобетону і 5 тис. тонн сталі.

Попередньо напружений залізобетон — залізобетон, в якому заздалегідь, на стадії виготовлення конструкції, створюють внутрішнє напруження розтягу в арматурі і стиску в бетоні. Виготовляють його з важких бетонів, легких бетонів або бетонів інших видів й арматурної сталі, яку напружують електротермічним, механічним, електротермомеханічним або іншим способом. Попередньо напружений залізобетон відзначається високою тріщиностійкістю.

Міст був відкритий 4 вересня 1967 року в присутності президента Італії Джузеппе Сарагата, але після цього добудовувався ще протягом року.

Автор проекту - інженер Рікардо Моранді (1902-1989). Він також є проектувальником низки інших мостових споруд в Італії, а також в Колумбії, Лівії, Венесуелі та Еквадорі.

А що у нас?

Тема обвалу мостів близька Україні, особливо – Києву. 27 лютого 2017 року в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати. Жертв і постраждалих не було. За словами очевидців, уламки мосту пошкодили один автомобіль.

Міст, що обвалився на Шулявському шляхопроводі, не був аварійним. «Аварійним він визнаний не був», - наголосив міський голова Віталій Кличко. «Він втомився від часу, з одного боку. З іншого - були порушені норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, де була пожежа. Це внаслідок порушення правил експлуатації», - додав мер. Поки що за реконструкцію так і не взялися.

Після обвалу столичного шляхопроводу на Шулявці фахівці з’ясувували: «втомились» чи не всі мости Києва. Найбільше – Міст метро, який з’єднує лівий і правий береги Києва. Він надзвичайно важливий для мегаполіса, без нього транспорт столиці вросто зупиниться, щодня ним переводять сотні тисяч людей. У той час, як висновок останнього технічного звіту про його обстеження просто лякає – «руйнування конструкції буде раптовим і непередбачуваним». Такий висновок експертів був оприлюднений 21 березня.

26 червня обсипався міст над проспектом Миколи Бажана біля станції метро «Осокорки». «З моста посипалося каміння, впавши неподалік від припаркованих машин. Буквально, град з каменів. Повз проходили люди і добре, що ніхто не постраждав», - розповів очевидець киянин Олександр Кравченко.

У Києві є три моста з аналогічною конструкцією, тобто вантові. Це Південний міст, Північний міст та Рибальський вантовий міст. Так, Південний міст через Дніпро почали будували у 1983 році, а автомобільний рух ним було відкрито у 1990-му. Поїзди метро пустили ще через два роки. Автор проекту та головний інженер — Заслужений будівельник України Георгій Фукс. Довжина мосту — 1256 метрів, ширина — 41 метр.

Північний міст через Дніпро у Києві був введений в експлуатацію 3 грудня 1976-го року. Над його створенням також працював інженер Фукс. Це комплекс завдовжки понад 9 км, який складається з вантового мосту через Дніпро (довжина 816 м, ширина — 31,4 м), мосту через Десенку — (довжина 732 м) та шляхопроводу через проспект Героїв Сталінграду (довжина 55 м).

Ще один відомий вантовий міст у столиці - Рибальський. Відкритий 23 вересня 1963 року, закритий у 2009-му. Першим етапом до його ліквідації стало введення в експлуатацію Гаванського мосту.

Наталія Сокирчук, «Главком»