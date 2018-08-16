Українці дивом вижили під час обвалення мосту в Генуї: машина падала 80 метрів



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Українське консульство в Мілані вже встановило зв'язок із потерпілими

Під час обвалення мосту в італійському місті Генуя авто двох українців впало з висоти понад 80 м.

Українське консульство в Мілані вже встановило зв'язок із потерпілими, про це повідомляє прес-служба дипломатичного відомства.

«Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні „Сан Мартін“, з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв'язок», — йдеться в

За даними порталу Caserta. Report, постраждалі українці Євген Бабин і Наталя Єліна в момент обвалення перебували в автомобілі на мосту, їх машина впала з висоти понад 80 метрів.

Пару знайшли під завалами рятувальники, в лікарні їм вдалося зв'язатися із сином Богданом. Українці отримали незначні травми, їх життю нічого не загрожує.

За останніми даними, в результаті обвали секції мосту загинули 39 людей, пошукова операція триває. Наразі відомо, що серед загиблих в результаті обвалу є іноземці, в тому числі молдаванин, двоє албанців і троє французів.

Префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані, що двоє українців постраждали внаслідок обвалення мосту, і нині перебувають у лікарні «Сан Мартін».

Раніше повідомлялося, що українців немає серед загиблих унаслідок обвалення мосту в італійському місті Генуя.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

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