Через неякісні комунальні послуги кияни сплачують за воду двічі, – Береза



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Борислав Береза

Зі слів Берези, вода з бюветів у Києві також не завжди відповідає нормам

Майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза назвав сурогатом комунальні послуги, що отримують кияни. Зі слів політика, за воду мешканцям столиці доводиться платити двічі. Про це лідер «Еко партії Берези» написав на сторінці у Facebook.

«Щомісяця кияни витрачають величезні суми сімейного бюджету, щоб сплатити за комунальні послуги. У тому числі – за воду. Але натомість отримують сурогат, адже постійно пити воду з-під крана в столиці – ризиковано для здоров’я. Це визнають експерти та навіть представники місцевої влади. І хоча проблема зі старими трубами та очисними спорудами в столиці існує давно, влада не займається її вирішенням системно. Базові потреби киян проігноровані роками», – заявив політик.

Зі слів Берези, вода з бюветів у Києві також не завжди відповідає нормам. Про це свідчать результати дослідження ГУ «Держпродспоживслужби», що проводилося влітку 2020 року.

«У половині випадків якість води в бюветах не відповідає нормам. Нагадаю, що слідкувати за її якістю зобов’язане комунальне підприємство «Київводфонд».Саме тому в програмі «Еко партії Берези» пункт про заміну старих труб та забезпечення киян чистою водою з-під кранів – є одним із ключових. Люди оплачують цю послугу, а отже повинні отримувати її в повному обсязі, не хвилюючись за здоров’я сім’ї та не виходячи з дому», – підкреслив він.

Нагадаємо, що минулої п’ятниці, 18 вересня, у Києві пройшла конференція Київської міської організації політичної партії «Еко партія Берези», під час якої майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза презентував програму своєї політсили. Також він представив членів команди, які балотуватимуться від «Еко партії Берези» до складу Київради.