Кияни мають право знати фактичну кількість зелених зон в межах столиці, – Борислав Береза



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Фактично вже 10 років в столиці відсутня актуальна програма з озеленення, - зазначає Береза

10 років у Києві зволікали з моніторингом Програми озеленення, боячись розкриття фактів незаконної забудови, – Борислав Береза

До 1 жовтня приватний підрядник, послуги якого замовило КП «Київзеленбуд», має завершити моніторинг Програми розвитку зеленої зони м. Києва, після чого стане відома фактична кількість зелених зон та парків у межах столиці. Якщо ця інформація не буде оприлюднена на сайтах міської влади Києва, то команда «Еко партії Берези» направить офіційний запит про доступ до публічної інформації. Про це Борислав Береза повідомив на сторінці у Facebook.



Зі слів політика, провести інвентаризацію зелених зон у Києві повинні були ще 10 років тому, коли збіг термін нинішньої Програми розвитку – вона була розрахована до 2010 року. Утім тривалий час цю процедуру відкладали. А без перевірки затвердити нову програму Київрада не могла. Тому фактично вже 10 років в столиці відсутня актуальна програма з озеленення.



«Вже понад 10 років у Києві не можуть розробити й прийняти нову Програму розвитку зелених зон. А все тому, що перед її прийняттям спочатку потрібно провести моніторинг: тобто, порахувати скільки всього парків, скверів і зелених зон є у місті, яка їх загальна площа та чи випадково не з’явились на місці столичних парків якісь ЖК чи розважальні комплекси. Зрозуміло, що така перевірка може потягнути за собою досить серйозні наслідки для окремих представників КМДА та КП «Київзеленбуд», тому інвентаризацію постійно відкладають, а зелені зони в столиці продовжують «розвивати» за програмою 2010 року», – написав Борислав Береза.



Він додав, що відповідний моніторинг КП «Київзеленбуд» спромоглося замовити тільки напередодні місцевих виборів. Перевірку проводить приватна фірма – ТОВ «Інститут земельно-правових відносин Укрземконсалт» – за 2,3 млн грн. А результати моніторингу, за умовами договору, підрядник має надати вже 1 жовтня цього року.



«Дуже цікаво буде подивитись, яка ж фактична кількість парків і скверів зараз у Києві, у порівнянні з тією, що передбачена в програмі від 2010 року. Особисто я планую пильно слідкувати за інформацією на сайті Київради та КМДА з цього приводу. І якщо столична влада таки не наважиться оприлюднити цю інформацію самостійно – до виборів, то від команди «Еко партії Берези» буде складено офіційний запит на доступ до публічної інформації (а це – публічна інформація). Кияни мають право знати», – написав Береза.





Нагадаємо, що минулої п’ятниці, 18 вересня, у Києві відбулась конференція київської міської організації політичної партії «Еко партія Берези». Під час заходу лідер політичної сили та майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза презентував програму партії, а також – представників своєї команди, які балотуватимуться до складу Київради.

До слова, Береза оголосив про участь у виборах мера Києва.