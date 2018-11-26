Продан заявив, що лікувався в Німеччині і вже повернувся в Україну



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Колишній в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан повернувся в Україну

За словами екс-чиновника, він виїхав за кордон 5 листопада на законних підставах

Колишній в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан у понеділок, 26 листопада, заявив у Facebook, що повернувся до Києва з Німеччини.

За його словами, він проходив лікування в баварській клініці Bayreuth.

«Підтвердження з клініки щодо захворювання передані в САП. Сподіваюся, не доведеться нікого переконувати, що найбільша державна клініка Баварії нічого не придумала», - пише Продан.

За словами екс-чиновника, він виїхав за кордон 5 листопада на законних підставах, а перша повістка, зареєстрована в ГПУ, датується 6 листопада.

Крім того, він назвав «листування Продана з довіреною особою» фейковим.

Причиною оголошення проти нього підозри в незаконному збагаченні Продан назвав відповіддю «контрабандних кланів, зрощених з високопоставленими правоохоронцями і політиками».

Як повідомлялося, 16 листопада стало відомо, що прокурор САП склав та підписав письмове повідомлення про підозру у незаконному збагаченні щодо колишнього виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який напередодні не з’явився на допит.

У відомстві зазначили, що прокурорами двічі - 8 та 15 листопада Продан викликався до САП, однак на виклики екс-чиновник не з’явився та донині не надав документів щодо поважності причин неявки.

Колишнього посадовця САП підозрює у набутті за час роботи на посадах виконувача обов’язків заступника та голови Державної фіскальної служби України з липня 2016 року по червень 2018 року у власність грошових коштів на суму понад 89 млн грн, за які для його особистого користування придбано низку об’єктів нерухомого майна і транспортних засобів.

З метою приховування належності дійсного власника, реєстрація права власності здійснювалась на близьку особу.

Серед придбаних за вказаний період об’єктів:

2 квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн;

два будинки в Турецькій Республіці вартістю 78 млн грн;

три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.

Також слідством перевіряється причетність особи до придбання інших об’єктів нерухомості в Києві та люксових автомобілів.

Крім того Продана втретє викликано на допит о 10 годині 20 листопада.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що виконувач обов’язків Державної фіскальної служби Мирослав Продан звільнився за власним бажанням.

У середині листопада Продан підтвердив інформацію ЗМІ, що він виїхав з України. За його словами, він це зробив з лікувальною метою.

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