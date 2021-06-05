Продавав продукцію Nestle до окупованого Луганська. Мешканець Краматорська здався правоохоронцям

Товар з України маскувався під виглядом експорту до Білорусії, а потім через Росію доставлявся до окупованого Луганська

Чоловіка судили за статтею сприяння діяльності терористичної організації

Крюківський районний суд Кременчука Полтавської області звільнив від кримінальної відповідальності уродженця Краматорська Донецької області, підозрюваного у сприянні діяльності терористичної організації (ч.1 ст. 258-3 КК України). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 18 травня.

У червні 2019 року директор незаконно зареєстрованого в структурних підрозділах терористичної організації «ЛНР» ТОВ «Елсі-опт», основним видом діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля, підшукав та залучив на території України менеджерів з продажу товарів торгової марки Nestle. Одним із менеджерів виявився підозрюваний, який налагодив продаж та постачання товарів харчової групи торгівельної марки Nestle на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області.

Щоб приховати прямі поставки до «ЛНР», товари за документами оформлялися на краматорську фірму «Виола+», далі реалізовувались столичній ТОВ «Сінум Куррус», яка використовувалось для прихованого експорту товарів харчової групи до Білорусії. Потім товари переміщувалися до тимчасово окупованих територій Луганської області через територію Росії.

Загалом, протягом червня 2019 року-липня 2020 року відбулося 15 поставок харчової групи торгової марки Nestle до тимчасово окупованої території Луганської області. Від цього так званий «бюджет «ЛНР» отримав надходжень на суму понад 530 тис. російських рублів.

16 липня 2020 року підозрюваний звернулися із заявою до правоохоронних органів про вчинення ним кримінального правопорушення. Також надав дані, що можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

У підсумку це дозволило підозрюваному уникнути реального терміну ув’язнення, оскільки прокурор звернувся з клопотанням до суду звільнити його від кримінальної відповідальності.