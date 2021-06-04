Під суд підуть двоє молодиків, що справляли природню потребу на поліцейське авто

Наступні чотири роки зловмисники можуть провести за ґратами

У Києві судитимуть двох молодиків за вчинення хуліганства відносно службового автомобіля поліцейських. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Подія сталася наприкінці березня на вулиці Васильківській у Голосіївському районі столиці. Тоді мережею Інтернет поширилося відео, де двоє молодиків вночі підійшли до припаркованої автівки поліцейських та почали зухвало себе поводити. Один із товаришів справляв природну потребу на автомобіль, а інший фільмував для соціальної мережі. Також під час своїх аморальних дій вони нецензурно висловлюватися у бік правоохоронців.

Поліцейські Києва встановили та розшукали чоловіків. Це – кияни, 1997 та 1994 років народження. Останній раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконні заволодіння автомобілями.

Слідчі затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування один із молодиків перебував під нічним домашнім арештом, іншому районний суд обрав тримання під вартою з правом внесення грошової застави.

Наразі кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до Голосіївського районного суду для розгляду по суті та обрання покарання.

За ці вчинки чоловікам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.