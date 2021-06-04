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    Під суд підуть двоє молодиків, що справляли природню потребу на поліцейське авто

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    Автомобіль поліцейських постраждав від хуліганських дій молодиків - Під суд підуть двоє молодиків, що справляли природню потребу на поліцейське авто
    Автомобіль поліцейських постраждав від хуліганських дій молодиків
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Наступні чотири роки зловмисники можуть провести за ґратами

    У Києві судитимуть двох молодиків за вчинення хуліганства відносно службового автомобіля поліцейських. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Подія сталася наприкінці березня на вулиці Васильківській у Голосіївському районі столиці. Тоді мережею Інтернет поширилося відео, де двоє молодиків вночі підійшли до припаркованої автівки поліцейських та почали зухвало себе поводити. Один із товаришів справляв природну потребу на автомобіль, а інший фільмував для соціальної мережі. Також під час своїх аморальних дій вони нецензурно висловлюватися у бік правоохоронців.

    Поліцейські Києва встановили та розшукали чоловіків. Це – кияни, 1997 та 1994 років народження. Останній раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконні заволодіння автомобілями.

    Слідчі затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

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    Під суд підуть двоє молодиків, що справляли природню потребу на поліцейське авто
    Під суд підуть двоє молодиків, що справляли природню потребу на поліцейське авто

    Під час досудового розслідування один із молодиків перебував під нічним домашнім арештом, іншому районний суд обрав тримання під вартою з правом внесення грошової застави.

    Наразі кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до Голосіївського районного суду для розгляду по суті та обрання покарання.

    За ці вчинки чоловікам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

    Теги: Національна поліція України Київ суд кримінал автомобіль кияни
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    Під суд підуть двоє молодиків, що справляли природню потребу на поліцейське авто