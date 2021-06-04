Теракт під Волновахою: бойовика довічно засудили за ростріл автобуса Златоустівка-Донецьк

Суд також стягнув з нього понад 3 млн грн на відшкодування моральних збитків

Колегією суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області розглянуто кримінальне провадження за обвинувачення керівника підрозділу «Оплота» Шпакова заочно засудили до довічного ув'язнення за обстріл автобуса під Волновахою. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд також стягнув з нього понад 3 млн грн на відшкодування моральних збитків.

Суд встановив, що обвинувачений у квітні 2014 року вступив у лави «ДНР» і з квітня 2014 по травень 2015 року обіймав посаду «командира 1-го батальйону п'ятої Донецької ОМСБр Оплот». Він також брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ.

«13 січня 2015 року, виконуючи наказ свого безпосереднього командування, він керував обстрілом з реактивних систем залпового вогню по блокпосту біля міста Волноваха Донецької області, на якому перебували цивільні особи», – сказано в повідомленні на сайті суду.

Нагадаємо, 13 січня 2015 року на автодорозі «Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь» снарядами «Град» бойовики вбили 12 людей, які перебували в автобусі Златоустівка-Донецьк. Ще 18 були поранені. Серед загиблих були мирні жителі Волновахи і прилеглого району, Донецька, Докучаєвська, Макіївки. У 2017 році у Волновасі відкрили пам'ятник загиблим.