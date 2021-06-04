На Полтавщині затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

Контррозвідка СБУ затримала громадянина РФ, якого за тяжкі злочини розшукував Інтерпол

Громадянин РФ знаходився у міжнародному розшуку з грудня 2020 року

У Полтавській області працівники СБУ затримала громадянина РФ, якого з кінця 2020 року розшукував Інтерпол. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Громадянин РФ знаходився у міжнародному розшуку з грудня 2020 року. Відповідно до бази даних Генерального секретаріату Інтерполу він підозрюється у вчиненні тяжких злочинів у складі організованого злочинного угрупування», – йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів.

Суд обрав кримінальнику запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.

Заходи із затримання проводилися у взаємодії з ГУ НП у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.