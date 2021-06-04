На Полтавщині затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол
Громадянин РФ знаходився у міжнародному розшуку з грудня 2020 року
«Громадянин РФ знаходився у міжнародному розшуку з грудня 2020 року. Відповідно до бази даних Генерального секретаріату Інтерполу він підозрюється у вчиненні тяжких злочинів у складі організованого злочинного угрупування», – йдеться в повідомленні.
В СБУ додали, що затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів.
Суд обрав кримінальнику запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.
Заходи із затримання проводилися у взаємодії з ГУ НП у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.