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    Події в Україні

    На Полтавщині затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

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    Контррозвідка СБУ затримала громадянина РФ, якого за тяжкі злочини розшукував Інтерпол - На Полтавщині затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол
    Контррозвідка СБУ затримала громадянина РФ, якого за тяжкі злочини розшукував Інтерпол
    Фото: СБУ

    Громадянин РФ знаходився у міжнародному розшуку з грудня 2020 року

    У Полтавській області працівники СБУ затримала громадянина РФ, якого з кінця 2020 року розшукував Інтерпол. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    «Громадянин РФ знаходився у міжнародному розшуку з грудня 2020 року. Відповідно до бази даних Генерального секретаріату Інтерполу він підозрюється у вчиненні тяжких злочинів у складі організованого злочинного угрупування», – йдеться в повідомленні.

    В СБУ додали, що затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів.

    Суд обрав кримінальнику запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.

    Заходи із затримання проводилися у взаємодії з ГУ НП у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

    Теги: СБУ суд Інтерпол
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    На Полтавщині затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол