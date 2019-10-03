Рада скасувала закон про примусову хімічну кастрацію педофілів



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За відповідне рішення проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226

Верховна Рада скасувала закон про примусову хімічну кастрацію педофілів, який було прийнято 11 липня, за пропозицією президента Володимира Зеленського. За відповідне рішення проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226.

4 вересня президент Володимир Зеленський ветував закон про примусову хімічну кастрацію педофілів віком від 18 років до 65 років і про створення їх відкритого публічного реєстру.

Відповідно до закону, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягало в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, що складаються з хімічних речовин, мета яких полягає у зменшенні лібідо і сексуальної активності.

Передбачалося, що примусова хімічна кастрація не застосовуватиметься до осіб, які скоїли злочини віком до 18 років, і до осіб віком понад 65 років.

Крім того, Рада направила на доопрацювання закон про фінансування «Пласту» та визнання «пластового руху» одним із напрямів позашкільної освіти.

Як відомо, 11 липня Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Законопроект номер 6449, розроблений представниками Радикальної партії, за основу і в цілому на позачерговому пленарному засіданні парламенту підтримали 247 народних депутатів.

Ухваленим законом Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.

Тодішня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розкритикувала ухвалений народними депутатами закон, який передбачає примусову хімічну кастрацію засуджених за педофілію, і висловила сподівання, що президент його ветує.

15 правозахисних організацій України звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати закон №6449, ухвалений Верховною Радою 11 липня, про посилення відповідальності за статеві злочини проти неповнолітніх, зокрема, про впровадження примусової хімічної кастрації.