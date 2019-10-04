Рада призначила членів ЦВК



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Для участі у ранковому засіданні зареєструвались 374 народних депутати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у п’ятницю, 4 жовтня, відкрив ранкове засідання Верховної Ради

Для участі у ранковому засіданні зареєструвались 374 народних депутати, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

Головуючий оголосив до розгляду проект Постанови «Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії України». Він повідомив, що за поданням президента мають бути обрані 17 членів ЦВК.

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час доповіді заявив, що на сьогодні одним із пріоритетів парламенту є формування фахового, неупередженого і дієвого складу Центральної виборчої комісії. Стефанчук озвучив кандидатів на посади членів ЦВК.

Заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко зауважила, що перед вступом на посаду новообрані кандидати у члени ЦВК мають скласти присягу у сесійній залі Верховної Ради. Комітет рекомендує призначити пропонованих кандидатів і привести до присяги одразу після обрання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на новий склад Центральної виборчої комісії.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту призначити 17 членів ЦВК, кандидатури яких подав президент.

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

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